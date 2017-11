Bruder: „Habe ihm nie sein Geständnis geglaubt“

Die Geschichte ist verwirrend, verstörend, rätselhaft: Am 16. April 2017, es war Ostersonntag, wurde der 26-jährige Igor Z. erschossen. Kurz nach 15 Uhr, in Wien-Brigittenau, in der Jägerstraße. Drei Männer sahen den Bosnier vor sich sterben. Zwei von ihnen sollen zufällig am Tatort gewesen sein, als der dritte, Shkelzen D., mit seiner Tokarev-Pistole losgefeuert hat.