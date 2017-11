Rebensburg rast zur Pausenführung - Brunner Vierte

Schwer in Ordnung verlief indes das Comeback von Eva-Maria Brem 386 Tage nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch. Die 29-jährige Tirolerin qualifizierte sich locker für das Finale der besten 30, auch wenn am Ende ein Rückstand von 2,31 Sekunden zu Buche stand. "Grundsätzlich fühlt es sich ganz gut an", so Brem, die sich "teils-teils" zufrieden zeigte. "Von oben weg war‘s nicht gut, dabei hätte ich es genau im Kopf gehabt. Im Mittelteil habe ich die Schwünge dann besser getroffen."

Das Ergebnis des 1. Durchgangs:

1. REBENSBURG Viktoria (GER) 58.39 Sekunden

2. SHIFFRIN Mikaela (USA) +0.26

3. MÖLGG Manuela (ITA) +0.57

4. BRUNNER Stephanie (AUT) +0.65

5. WORLEY Tessa (FRA) +0.75

6. BRIGNONE Federica (ITA) +0.79

7. BASSINO Marta (ITA) +1.18

8. GOGGIA Sofia (ITA) +1.30

9. TILLEY Alex (GBR) +1.59

10. DREV Ana (SLO) +1.68

10. VLHOVA Petra (SVK) +1.68

12. GUT Lara (SUI) +1.70

13. CURTONI Irene (ITA) +1.71

13. MOWINCKEL Ragnhild (NOR) +1.71

15. HANSDOTTER Frida (SWE) +1.86

16. ROBNIK Tina (SLO) +2.08

17. HOLDENER Wendy (SUI) +2.09

18. MEILLARD Melanie (SUI) +2.14

19. SCHILD Bernadette (AUT) +2.17

20. GAGNON Marie-Michele (CAN) +2.31

20. BREM Eva-Maria (AUT) +2.31