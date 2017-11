Rebensburg wie der Blitz auf Platz 1 ++ Brunner 4.

Brem ging nervös in ihr erstes Rennen nach der verletzungsbedingten Pause nach einem im November 2016 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein. "Ich hatte im Kopf, was ich machen musste, aber ich war zu hektisch und nervös. Im Mittelteil war ich mutiger und habe die Schwungansätze getroffen", sagte die Tirolerin, die zur Halbzeit auf Rang 20 lag und im zweiten Durchgang noch ein paar Ränge verlor. Auch wenn es noch an der letzten Kompromisslosigkeit fehlte, sei der Start wichtig gewesen. Katharina Liensberger verpasste als 31. den Finaldurchgang nur um 3/100 Sekunden - besonders bitter für die 20-Jährige, da sie schon zuletzt beim Slalom in Levi als 31. den zweiten Lauf knapp nicht erreicht hatte. Weiters im Finale in Killington nicht mit dabei waren Carmen Thalmann (33.), Katharina Truppe (41.), Katharina Huber (49.), Katharina Gallhuber (53.) und Ricarda Haaser (Ausfall).

Das Ergebnis:

1. REBENSBURG Viktoria (GER) 1:57.63 Minuten

2. SHIFFRIN Mikaela (USA) +0.67 Sekunden

3. MOELGG Manuela (ITA) +1.49

4. BRUNNER Stephanie (AUT) +1.65

5. BRIGNONE Federica (ITA) +1.75

6. WORLEY Tessa (FRA) +2.11

7. HANSDOTTER Frida (SWE) +2.23

8. DREV Ana (SLO) +2.45

9. MEILLARD Melanie (SUI) +2.53

10. VLHOVA Petra (SVK) +2.76

11. MOWINCKEL Ragnhild (NOR) +2.78

12. BASSINO Marta (ITA) +2.81

13. SCHILD Bernadette (AUT) +2.83

14. KAPPAURER Elisabeth (AUT) +2.84

15. GOGGIA Sofia (ITA) +2.86

16. ROBNIK Tina (SLO) +2.99

17. HOLTMANN Mina Fuerst (NOR) +3.06

18. CURTONI Irene (ITA) +3.16

19. BARIOZ Taina (FRA) +3.19

19. HOLDENER Wendy (SUI) +3.19

21. TILLEY Alex (GBR) +3.39

22. WEIRATHER Tina (LIE) +3.59

23. GUT Lara (SUI) +3.69

24. GAGNON Marie-Michele (CAN) +3.72

25. JELINKOVA Adriana (NED) +3.86

26. HAVER-LOESETH Nina (NOR) +3.98

27. HROVAT Meta (SLO) +4.11

27. BREM Eva-Maria (AUT) +4.11

29. MCJAMES Megan (USA) +4.12

30. WILD Simone (SUI) +4.14