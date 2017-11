Die Gefahr lauert im Dunkeln

Freitag, 16.30 Uhr, Fahrtechnikzentrum am Innsbrucker Zenzenhof: Es dämmerte schon, die ersten Teilnehmer von knapp 40 trudelten mit ihren Fahrzeugen am Gelände ein. Die Nervosität und Anspannung war den meisten ins Gesicht geschrieben. Nach einer kurzen Einweisung gab es für jeden von ihnen ein Funkgerät, über das sie während des dreistündigen Trainings Anweisungen von den Instruktoren erhielten. Und dann ging’s raus ins Dunkle - sogar die Flutlichtanlage wurde komplett ausgeschaltet.

Slalom, Bremsmanöver und Co.

Auf der To-do-Liste stand zunächst ein Slalom, der bei nasser Fahrbahn zu bezwingen war. Dann folgten diverse Bremsübungen sowie das Ausweichen von plötzlich auftretenden Hindernissen. "Da ist deutlich mehr Konzentration gefragt, als untertags. Meine Augen werden schön langsam müde", schilderte eine Teilnehmerin.

"Unfälle vorprogrammiert"

"90 Prozent der Reaktion eines Fahrers hängt von der Sicht ab. Vor allem in der Nacht ist das menschliche Auge eingeschränkt, viele reagieren zu spät. Schwere Unfälle sind daher vorprogrammiert", erklärt Zentrumsleiter Hubert Sima. Hinzu kommt, dass häufig die Scheiben im Inneren verdreckt sind oder auch die Scheinwerfer derart schmutzig sind, dass die Lichtstärke vermindert wird. "Und dann gibt es auch noch jene Fahrer, die überhaupt nicht wissen, welche Beleuchtungstechniken ihre Pkw und Lkw überhaupt haben", bringt es der Experte auf den Punkt.

Neue, hilfreiche LED-Lichttechnik

Viele Fahrzeuge sind mittlerweile mit einem intelligenten LED-Licht ausgestattet, das fast alles von selbst macht. "Das Fernlicht ist dabei stets eingeschaltet, doch wenn einem etwa ein Auto entgegenkommt, wird der Lenker sofort ausgeblendet - die restliche Beleuchtung bleibt jedoch weiterhin normal eingeschaltet. Eine enorme Erleichterung für die Fahrzeug-Lenker", zeigt Sima die Vorteile auf. Das Pilotprojekt wurde in allen acht ÖAMTC-Fahrtechnikzentren in ganz Österreich gleichzeitig durchgeführt. "In den kommenden Tagen zeigt eine Analyse, was wir zukünftig verbessern können", sagt Sima.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung