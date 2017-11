Vassilakou: „Ich stelle meine Person infrage“

"Es braucht starke Grüne in dieser Stadt", so der Wiener Landessprecher Joachim Kovacs in seiner Begrüßungsrede. "Wir wollen 2020 die Wahlen in Wien gewinnen", sagte er - auch als "Turboboost" für die Grünen im Bund. Wenn die Grünen "ihre Hausaufgaben machen", werde die Partei "stärker zurückkommen denn je", versprach er.

Vassilakou: "Stelle meine Position zur Disposition"

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou sagte, 2020 gehe es um "die Existenz der Wiener Grünen". Es brauche dafür eine Neuorientierung und Neuaufstellung in inhaltlicher, thematischer, struktureller und personeller Hinsicht. Vassilakou machte klar, dass sie sich von letztgenanntem Punkt nicht ausnehme. "Nun befürchten manche unter uns, ich würde an meinem Sessel kleben. Das ist ein Irrtum." Niemand sei sakrosankt, sie erst recht nicht. "Ich stelle meine Person infrage, ich stelle meine Position zur Disposition und wünsche mir, dass dies im Zuge unserer Neuorientierung alle tun."