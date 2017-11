ManCity greift ÖFB-“Herz-Pechvogel“ unter die Arme

Der erst 22-jährige Bytyqi wird Teil eines riesigen Fußball-Unternehmens, an dessen fachlicher Spitze Pep Guardiola steht. Der Trainer vertraute dem Österreicher schon von Anfang an, beobachtete seine Leistungen auch bei den Go Ahead Eagles in den Niederlanden. "Er fragte, wie es mir dort geht, und sagte, dass er ein Auge auf mich hat", so Bytyqi.