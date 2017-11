Vertrag verlängert! Rapid bindet Nachwuchstalent

Arase kann trotz seiner Jugend bereits auf Erfahrung in der Profimannschaft des Rekordmeisters verweisen. Im Vorjahr debütierte er unter dem damaligen Cheftrainer Mike Büskens und brachte es auf immerhin drei Pflichtspieleinsätze, zuletzt kam er auch unter Goran Djuricin beim 4:0-Erfolg im ÖFB-Cup-Zweitrundenspiel gegen ASK Elektra zum Einsatz. In der laufenden Saison absolvierte der am 15. Jänner 1999 in Benin City (Nigeria) geborene Flügelspieler, der im Alter von sechs Jahren nach Wien kam, zudem zwölf Einsätze in der Regionalliga Ost für Rapid II und erzielte dabei zwei Treffer.