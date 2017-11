Kombi: Denifl nach Springen auf Rang 2, Seidl 4.

Der 37-jährige Tiroler geht am Samstag (14.30 Uhr) als Zweiter mit 16 Sekunden Rückstand auf Leader Akito Watabe (JPN) in die 10-km-Loipe in Ruka. Mario Seidl, am Vortag Sieger des Springens und am Ende Vierter, geht als Vierter ins Rennen.

Wesentlich besser ging es diesmal den deutschen Dominatoren der vergangenen Saison: Titelverteidiger Eric Frenzel geht als Elfter (+ 1:20 Min.), Johannes Rydzek als Siebenter (+ 50 Sek.) ins Rennen.