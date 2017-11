Supermarkt nach Bombendrohung evakuiert

Eine Bombendrohung gegen eine Supermarkt-Filiale in Kötschach-Mauthen löste am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr aus. Der Supermarkt sowie umliegende Gebäude wurden evakuiert, sprengstoffkundige Beamte alarmiert. Der Täter rief direkt bei der Notrufleitstelle Hermagor an und gab an, Sprengstoff im Geschäft platziert zu haben. Da seine Nummer nicht unterdrückt war, konnte er rasch ausgeforscht und festgenommen werden. Laut ersten Infos der Polizei soll alles jedoch ein Bluff gewesen sein.