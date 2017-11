Protestmarsch: „Wir sind keine Verbrecher“

Schon im Vorfeld des großen Perchtenlaufes am Samstag war in Klagenfurt der Teufel los: Knapp 100 Krampusse zogen am Freitag durch die City-Arkaden und die Innenstadt, um auf das Brauchtum aufmerksam zu machen. Die Botschaft: "Wir sind auch nur Menschen und keine Verbrecher!" Auch in Schulen wird derzeit intensiv über das Thema Krampus diskutiert. "Die Kinder sind total aufgezwirbelt und unruhig", mahnt eine Volksschullehrerin. Ein Kärntner Psychologe erklärt, wie man damit am besten umgeht.