Rapids Bickel will Ausländer-Kontingent reduzieren

Im Fußball-Liga-Hit am Sonntag im Allianz Stadion treffen zwei Klubs mit unterschiedlichen Zugängen zum Österreicher-Topf aufeinander. Während Red Bull Salzburg bewusst auf Zahlungen für den vermehrten Einsatz von heimischen Kickern verzichtet, muss Rapid im Moment trotz sechs erlaubten Legionären und der Verletzung des Kroaten Ivan Mocinic immer einen Ausländer auf die Tribüne schicken.

Leidtragender Steffen Hofmann - schwierige Situation für die Vereinsikone

Nur dadurch partizipieren die Hütteldorfer am Österreicher-Topf, aus dem pro Saison eine sechsstellige Summe lukriert wird. Leidtragender dieser Konstellation ist zumeist Rapid-Rekordspieler und Ehrenkapitän Steffen Hofmann - der Deutsche wurde in den vergangenen fünf Liga-Partien nicht in den Kader nominiert.