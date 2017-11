Trump will nicht „Person des Jahres“ werden

In der Vergangenheit hatte Trump großen Wert darauf gelegt, von dem Magazin zur "Persönlichkeit des Jahres" gewählt zu werden. So hatte er sich 2012, 2014 und 2015 auf Twitter darüber beschwert, dass ihn das "Time"-Magazin übergangen hatte.

Magazin widerspricht Trump: "Inkorrekt"

"Time" erklärte am Freitagabend auf Twitter, Trumps Darstellung sei "inkorrekt" was die Art betreffe, wie das Magazin seine "Person des Jahres" wähle. Man äußere sich nicht über die Wahl, bis diese am 6. Dezember bekannt gegeben werde, heißt es in dem Tweet.