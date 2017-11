Haifisch-Heckfinnen 2018 wohl nicht mehr erlaubt

Die Formel-1-Autos dürften im kommenden Jahr ihre Haifisch-Optik verlieren. Wie Red-Bull-Teamchef Christian Horner am Freitag beim Saisonfinale in Abu Dhabi erklärte, haben sich mit Ausnahme von McLaren alle Rennställe darauf verständigt, dass die großen Heckfinnen in der kommenden Saison nicht mehr erlaubt sein sollen. (Oben im Video sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP in Brasilien!)