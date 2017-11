Ein totes Reh steckte im Kühlergrill

Für großes Aufsehen sorgte am Freitagabend ein am Klagenfurter Heuplatz geparkter Pkw: Im Kühlergrill des Wagens steckte nämlich ein totes Reh, das die Lenkerin, eine 35-jährige Rosentalerin, auf der Köttmannsdorfer Straße in der Gemeinde Ludmannsdorf erwischt hatte. Nichtsahnend fuhr sie mit dem Fallwild bis in die Klagenfurter Innenstadt.