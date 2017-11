Paar versteckt 78.000 Zigaretten im Auto - Anzeige

Packerl in professionellen Verbau geschlichtet

Und sie hatten den richtigen "Riecher": An der Heckstoßstange konnten sie Manipulationen feststellen. Die Stoßstange wurde abgenommen und siehe da, dahinter verbarg sich das erste Schmuggelversteck. Mehrere Hundert Packerl Zigaretten waren in einen professionellen Verbau hineingeschlichtet. Damit nicht genug: Die Polizei nahm den Wagen in der Folge komplett auseinander und entdeckte weitere Verstecke unter den Sitzen, in den Reifen, in der Verkleidung usw.