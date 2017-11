Fundbüro als letzte Hoffnung für „Verlierer“

Vom Kompressor bis zur Schiffsschraube

Natürlich werden aber nicht nur Sachen gesucht, sondern auch gefunden. Der Klassiker unter den Fundsachen: Schlüssel. Aber auch Geldtaschen und jede Menge Handys trudeln tagtäglich ein. Im Winter sind es verstärkt Handschuhe, Hauben und Schals. Und natürlich auch Kurioses. So warten im großen Lagerraum des Fundbüros im Keller neben Fahrrädern und Kinderwägen derzeit etwa auch ein Baustellenkompressor und ein riesiges Lastenfahrrad auf ihre Besitzer. "Größer oder schwerer waren in der Vergangenheit nur ein lebensgroßer Plastik-Tiger, ein Kanu oder eine Motorboot-Schiffsschraube", lacht Danninger. Die in ihrem Job auch oft spannende Detektivarbeit leisten muss, um die rechtmäßigen Eigentümer von Dingen zu finden: "Wobei nicht jeder, den wir informieren, dann auch wirklich kommt."