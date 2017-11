Rosberg stichelt: „Hamilton nicht besser geworden“

Hamilton brach in dieser Saison zahlreiche Rekorde - unter anderem den Pole-Rekord von Michael Schumacher. Für Rosberg ist aber der starke Mercedes-Bolide der Hauptgrund für Hamiltons vierten WM-Erfolg. "Mit den Regeländerungen, die letztlich zu komplett neuen Autos führten, spielten die Erfahrungen von 2016 keine Rolle mehr, das Team stand vor einer sehr großen Herausforderung. Eine solche Regeländerung mit so einer Dominanz zu überstehen, ist sehr, sehr selten in der Formel 1. Das war der nächste Schritt zu einem Legendenstatus", streut der Deutsche seinem Ex-Team Rosen.