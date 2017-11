Standing Ovations! West-Ham-Fans feiern Arnautovic

Den rechten verletzten Daumen dick einbandagiert, so betrat Marko Arnautovic am Freitag vor dem Österreicher-Duell in der englischen Premier League gegen Leicester und Christian Fuchs das London Stadium. Um dann von Beginn an durch Einsatz und Leidenschaft die kritischen Fans auf seine Seite zu ziehen. Die Highlights der Partie sehen Sie oben im Video!