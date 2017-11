VfB Stuttgart holt in Hannover 1. Auswärtspunkt

Hannover bleibt dank des Ausgleichs von Niclas Füllkrug (76./Foulelfmeter) in der Tabelle zwei Punkte vor dem VfB, der durch Takuma Asano (24.) in Führung gegangen war. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Martin Harnik stand bei Hannover in der Startelf und wurde in der Pause ausgewechselt. Der ehemalige Stuttgarter, der für den verletzten Brasilianer Jonathas als Mittelstürmer auflief, vergab in der 7. Minute die größte Chance, als er sich den Ball selbst ans Bein schoss. Zur Halbzeit ersetzte Füllkrug den Österreicher und blieb beim Strafstoß eiskalt.

Unruhe gab es vor dem Spiel in Hannover wegen des möglichen Wechsels von Manager Horst Heldt zum 1. FC Köln von Trainer Peter Stöger. "Er hat mich über das Interesse des FC informiert und angedeutet, dass er gerne mit ihnen sprechen würde", sagte Kind am Freitagabend bei Eurosport. Hannover will seinen Sportdirektor allerdings nicht abgeben.

Die Ergebnisse der 13. Runde:

Freitag

Hannover 96 - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)

Samstag

Borussia Dortmund - Schalke 04 (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Werder Bremen (15.30 Uhr)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag

Hamburger SV - 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr)

1. FC Köln - Hertha BSC Berlin (18 Uhr)

Union rettet in Zweiter Liga gegen Darmstadt Punkt

Union Berlin kassierte im Aufstiegsrennen in der zweiten deutschen Bundesliga den nächsten Rückschlag. Die Berliner kamen am Freitagabend zum Auftakt der 15. Runde über ein Heim-3:3 gegen den SV Darmstadt nicht hinaus. Der Punktgewinn der Hausherren war dabei äußerst glücklich, gelang der Ausgleich doch erst in der 94. Minute. Es war ein Eigentor von Jan Rosenthal in Folge eines Eckballs von Christopher Trimmel, das Berlins zweite Niederlage in Folge nach dem 3:4 bei Heidenheim gerade noch verhinderte. Trimmel spielte durch. Goalie Michael Gspurning und Christoph Schößwendter saßen auf der Bank, Philipp Hosiner stand nicht im Aufgebot. Union ist weiter zu Hause unbesiegt und Tabellendritter.