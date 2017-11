Bestzeit für Theaux im Lake-Louise-Training

Nach zwei Absagen hat es im dritten Anlauf mit dem notwendigen Pflichttraining für die erste Saisonabfahrt der Herren in Lake Louise doch noch geklappt. Bestzeit ging am Freitag an Adrien Theaux und damit ein Mitglied der französischen Mannschaft, die wegen des Todes von David Poisson Trauer trägt. Zweiter wurde der Österreicher Matthias Mayer (+0,35) vor Kjetil Jansrud (NOR) sowie Romed Baumann.