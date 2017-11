ÖBV-Herren verlieren WM-Quali-Start in Serbien

Für Österreichs Basketball-Herren hat es zum Auftakt der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 in China (Gruppe G) eine Niederlage gesetzt. Die ÖBV-Auswahl verlor am Freitagabend in Belgrad gegen Serbien 64:85 (29:44). Rasid Mahalbasic (15) und Thomas Schreiner (11) waren in Abwesenheit von Jakob Pöltl die besten rot-weiß-roten Scorer.