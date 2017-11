2:2! Wr. Neustadt klaut Last-Minute-Punkt in Ried!

Der Kampf um den Winterkönig-Titel in der Ersten Liga ist völlig offen! Herbstmeister SV Ried musste sich am Freitag im Schlager der 19. Runde gegen den SC Wiener Neustadt nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen und liegt weiter nur zwei Punkte vor den Niederösterreichern. Zwischen die beiden Teams schob sich Aufsteiger TSV Hartberg mit einem 4:1-Erfolg bei der WSG Wattens. Die Steirer haben nach dem Auftaktspiel der zweiten Saisonhälfte auch zwei Punkte Rückstand auf die Innviertler. Am anderen Ende der Tabelle gab der FAC mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SC Austria Lustenau die "Rote Laterne" vorerst an die Linzer ab.