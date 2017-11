1:1 nach Tag 1 im Davis-Cup-Finale FRA gegen BEL

Für das wohl vorentscheidende Doppel am Samstag (14 Uhr) sind Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert aufseiten der Franzosen bzw. Ruben Bemelmans/Joris de Loore nominiert, wobei die Aufstellung bis eine Stunde davor geändert werden kann. Fix ist jedenfalls, dass der Titel erst am Sonntag vergeben wird, an dem es im ersten Einzel zum Spitzenduell von Tsonga gegen den zuletzt bis ins Endspiel der ATP Finals vorgedrungenen Goffin kommt. Danach ist Pouille gegen Darcis Favorit.