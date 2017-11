FC Bayern machte im Vorjahr 39,2 Mio. Euro Gewinn!

Der Konzernumsatz hat sich seit 2010 beinahe verdoppelt. Seit 2011 konnte der deutsche Rekordmeister, bei dem die Österreicher David Alaba und Marco Friedl spielen, jedes Jahr einen zweistelligen Überschuss erzielen. "Die hervorragende Ergebnissituation und damit verbundene steigende Finanzkraft erlaubt es dem FC Bayern, die notwendigen Investitionen in den Lizenzspieler-Kader zu tätigen und damit auch weiterhin in der europäischen Top-Elite im Profifußball konkurrenzfähig zu bleiben", betonte Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung, die vor der Jahreshauptversammlung am Freitagabend veröffentlicht wurde.

