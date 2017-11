„Werden enteignete weiße Farmer entschädigen“

Die Führungskrise in Simbabwe ist am Freitag vorläufig offiziell beendet worden. Der neue Staatspräsident Emmerson Mnangagwa ist im Nationalstadion in Harare vor Tausenden Menschen offiziell in sein Amt eingeführt worden. Er versprach, die unter seinem Vorgänger Robert Mugabe enteigneten weißen Farmer zu entschädigen: "Meine Regierung verpflichtet sich, diese Farmer, deren Grundstücke beschlagnahmt wurden, zu entschädigen."