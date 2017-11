Seidl zum Weltcup-Start in Ruka Vierter vor Denifl

Für die in der vergangenen Saison so dominierenden Deutschen, die im Springen in Kuusamo teilweise sehr schlechte Bedingungen erwischt hatten, war diesmal Björn Kircheisen als Achter bester DSV-Mann. Titelverteidiger Eric Frenzel, der bei plötzlich einsetzendem heftigem Schneegestöber als Letzter vom Balken hatte gehen müssen, verzichtete wie auch der Österreicher David Pommer wegen großen Rückstands auf ein Antreten im Langlauf. Zufrieden war auch "Oldie" Willi Denifl, der Ruka als seine Lieblingsschanze sieht. "Beim Springen war es nicht so wie erhofft. Aber wenn ich sogar mit Gewürge und ein bisserl Willen, Erfahrung und Frechheit doch immer noch runterhupfe und vorne dabei bin, stimmt mich das schon sehr positiv. Ein fünfter Platz ist zum Saisonanfang eh das Beste, was ich je abgeliefert habe."

Das Ergebnis:

1. Espen Andersen (NOR) 12:58,0 Min. (2. Springen/21. Langlauf)

2. Jan Schmid (NOR) + 7,7 Sek. (6./3.)

3. Akito Watabe (JPN) +11,0 (3./6.)

4. Mario Seidl (AUT) +15,4 (1./29.)

5. Wilhelm Denifl (AUT) +29,1 (5./18.)

6. Jörgen Graabak (NOR) +39,4 (7./13.)

7. Martin Fritz (AUT) +44,7 (3./28.)

Weiters:

27. Philipp Orter (AUT) +4:32,8 Min.(36./5.)

35. Franz-Josef Rehrl (AUT) +5:32,9 (37./33.)

38. Lukas Greiderer (AUT) 5:47,5 (39./30.)

Nicht am Start nach dem Sprung u.a.: Eric Frenzel (GER), David Pommer (AUT)