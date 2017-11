Navi führt 25-jährigen Pkw-Lenker auf Bahnsteig

In der Nacht auf Freitag ist ein 25-Jähriger in Feldkirch in Vorarlberg mit seinem Pkw auf den Bahnsteig der Haltestelle Tisis geraten. Sein Navi hatte ihn auf den falschen Weg geführt. Den Fehler bemerkte der Ortsunkundige aber erst, als er mit dem Auto auf den Gleisen landete.