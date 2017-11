Einkaufsstraßen erstrahlen in festlichem Glanz

"3, 2, 1 und Licht!", lautete das Motto am Freitagabend am Kohlmarkt und in anderen Geschäftsstraßen Wiens. krone.tv war bei der offiziellen Illuminierung dabei und hielt den magischen Augenblick mit der Kamera fest. Nach dem Auftakt um 17 Uhr erstrahlen ab nun 37 Wiener Einkaufsgebiete in festlichem Glanz.