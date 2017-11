LASK erwartet „heißen Tanz“ bei Sturm Graz

LASK-Coach Oliver Glasner sah seine Elf eine Woche nach dem Heim-1:2 gegen Rapid gerüstet für das Duell mit den "Blackys". "Wir wissen, dass wir in der Lage sind, jede Mannschaft vor Probleme zu stellen", betonte der 43-Jährige. "Wir haben wieder einen Großen vor der Brust. Wir werden sehen, ob wir eine Nuance besser sind", sagte der Oberösterreicher. Dass seine als heimstark bekannte Truppe zuletzt zu Hause in drei Partien nur einen Punkt holte, dafür in der Fremde die jüngsten zwei Spiele gewann, sei schlicht und ergreifend "auf die Gegner zurückzuführen", so Glasner. In der Tat gelangen die Siege in St. Pölten und in Altach, während man sich in Pasching Salzburg und Rapid geschlagen geben musste bzw. den Punkt gegen die Austria holte.

Die jüngste Schlappe Sturms dürfe man nicht überbewerten. "Ich weiß nicht, wie Sturm damit umgeht. Aber sie haben noch immer einen super Punkteschnitt. Es wird sicherlich ein heißer Tanz", vermutete Glasner. Er hoffte nicht zuletzt auf Effizienz: "Wenn man bedenkt, dass Sturm daheim einige Male bei Siegen auch Gegentore erhalten hat, denke ich schon, dass wir zu der einen oder anderen Torchance kommen werden."