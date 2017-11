Erschütterndes Gutachten: Drei Stunden Todeskampf

Fünf Monate nach Beginn des A4-Schlepperprozesses im ungarischen Kecskemet ist das Verfahren noch lange nicht abgeschlossen. Dennoch geht es nun in die Winterpause. An den vergangenen vier Verhandlungstagen gab unter anderem ein Gerichtsmediziner erschütternde Details bekannt: Die 71 in einen luftdicht versperrten Kühllastwagen gepferchten Flüchtlinge starben langsam und qualvoll. Einige kämpften drei Stunden lang gegen den Erstickungstod.