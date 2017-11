Doppelstaatsbürger: Wien prüft 18.500 Fälle

In Wien sind von rund 18.500 potenziellen Verdachtsfällen auf unerlaubte österreichisch-türkische Doppelstaatsbürgerschaft bei der zuständigen Magistratsabteilung bereits mehr als 4000 Feststellungsverfahren in Bearbeitung, hieß es im Büro des zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Freitag. In anderen Bundesländern werden derzeit die ersten Aberkennungsbescheide verschickt.