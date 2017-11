St. Pölten hofft in Altach auf Befreiungsschlag

So wie Lederers Truppe hat auch Altach mit einer - allerdings kürzer andauernden - Negativserie zu kämpfen. Die Vorarlberger gingen in ihren vergangenen vier Bewerbspartien als Verlierer vom Platz. Davon will sich St. Pöltens Betreuer jedoch nicht blenden lassen. "Sie spielen einen sehr ansehnlichen Fußball, der wieder belohnt werden wird, nur hoffentlich nicht gegen uns."

Der jüngste Rückfall der Altacher ist für Lederer die logische Folge der Europa-League-Belastung im Sommer. "Alle österreichischen Mannschaften, die in dieser Zusammensetzung und Konstellation Europacup spielen, haben dann das berühmte November-Loch. Das ist mir bei der Admira genauso gegangen."

Für Altach-Coach Klaus Schmidt ist Lederers Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen. "Das wäre vielleicht eine Erklärung, wir wollen es uns aber nicht so leicht machen und alles auf den Europacup schieben. Wir haben den Anspruch, weiter oben zu stehen." Ein Schritt in diese Richtung soll am Samstag gelingen. "Wir alle sind uns bewusst, dass wir wieder drei Punkte benötigen. Meine Mannschaft brennt darauf, den Dreier einzufahren, alles andere zählt nicht. Das Ziel für das Spiel ist ganz klar, voll anzuschreiben", meinte Schmidt.

Mögliche Aufstellungen

Altach: Kobras - Müller, Zech, Netzer, Schreiner - Salomon, Zwischenbrugger - Gebauer, Ngwat-Mahop, Honsak - Aigner

Ersatz: Dmitrovic - Janeczek, Lienhart, Piesinger, Grbic, Tekpetey

Es fehlen: Dobras, S. Nutz (beide verletzt), Lukse, Prokopic (beide rekonvaleszent)

St. Pölten: Riegler - Stec, Huber, Muhamedbegovic, Ingolitsch - Rasner - Bajrami, Ambichl, Hofbauer, Schütz - Riski

Ersatz: Vollnhofer - Diallo, Martic, Davies, Balic, Doumbouya, Pak

Es fehlen: Thürauer, Petrovic, Parker, Luxbacher (alle verletzt)