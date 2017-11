Mittelmeer ist weltweit die gefährlichste Grenze

Zwar sei die Zahl der Todesopfer in diesem Jahr nach Vereinbarungen der EU mit der Türkei und wegen der europäischen Unterstützung der libyschen Küstenwache zurückgegangen, heißt es in dem Bericht, "aber kürzere und weniger gefährliche Fluchtrouten zu schließen, kann zu längeren und gefährlicheren Routen führen und die Wahrscheinlichkeit weiterer Todesfälle erhöhen".

Sobotka: "Schleppern endlich Riegel vorschieben"

Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) forderte erst vergangene Woche einmal mehr einen schärferen Kampf gegen Schlepper und Menschenschmuggler: "Wir müssen kriminellen Schleppern gemeinsam einen Riegel vorschieben und das Sterben im Mittelmeer stoppen", so Sobotka gegenüber krone.at. Flüchtlinge sollen in erster Linie nicht in Europa, sondern nahe ihrer Heimat Schutz erhalten. "Dafür stärken wir die Kooperation mit afrikanischen Staaten", so Sobotka.