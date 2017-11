Vettel legt in Abu Dhabi die erste Bestzeit hin

Sebastian Vettel hat sich im Auftakttraining für das letzte Formel-1-Saisonrennen in Abu Dhabi die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Pilot war am Freitag auf dem Yas Marina Circuit 0,120 Sekunden schneller als Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Dritter wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen vor Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. (Oben im Video sehen Sie die Highlights vom jüngsten GP in Brasilien!)