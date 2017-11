Ungarische Gemeinde verhängt Burkaverbot

Im 4000-Einwohner-Ort leben keine Muslime

Mit einem ersten Vorstoß, in seiner Gemeinde das Tragen der Burka und des Tschador zu verbieten, war der Bürgermeister im vergangenen Jahr gescheitert. Das ungarische Verfassungsgericht hatte die Verordnung aufgehoben, weil sie gegen die Religionsfreiheit verstieß. Das jetzt verordnete Burkaverbot in Asotthalom hat rein propagandistischen Wert: Anders als in Österreich leben in dem 4000-Einwohner-Ort an der Grenze zu Serbien keine Muslime.

In Österreich gilt seit dem Vormonat ein umstrittenes Gesetz, das das Verhüllen des Gesichts verbietet. Islamische Kleidungsstücke sind darin nicht ausdrücklich erwähnt. Seitdem kam es mehrfach dazu, dass Personen in Kostümierungen zu Werbezwecken oder als Träger eines Gesichtsschals angezeigt wurden.