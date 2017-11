Das wünschen sich die Österreicher zu Weihnachten

Eine Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens hat die Weihnachtswünsche der Österreicher aufgedeckt: Klassiker wie Gutscheine (34 Prozent), Bargeld (33 Prozent) und Reisen (22 Prozent) stehen nach wie vor ganz oben auf dem Wunschzettel. Socken, Unterwäsche, Werkzeug und sonstige praktische Gegenstände für den Haushalt (20 Prozent) rangieren hingegen ganz unten auf der Liste.

Gutscheine unterm Weihnachtsbaum am beliebtesten

Die Österreicher bekommen aber nicht nur gern Gutscheine, sie verschenken diese auch am liebsten. Bei anderen Präsenten gibt es eine Diskrepanz zwischen den eigenen Wünschen und den Geschenken, die man selbst macht. Gerne verschenkt werden so auch Bücher, eher ungeliebte Kosmetik- und Pflegeartikel und Bekleidung, Schuhe und Accessoires. Danach folgen Haushaltszubehör und Karten für Veranstaltungen.