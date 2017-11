Hund bellte bei Brand und rettete Ehepaar Leben

Auf einem Bauernhof in Kematen an der Krems brach Freitagnacht (0.45 Uhr) ein Brand aus. Zum Glück bellte die Hündin Gini so laut und lange, bis das Ehepaar aufwachte. Und hat damit den beiden Pensionisten wohl das Leben gerettet. War doch zu diesem Zeitpunkt ihr Schlafzimmer bereits stark verraucht. Und trat aus einem Türspalt weiter schwarzer Rauch ein.