Tag 1: FIFA 18, Need For Speed & Sims 4

# EA SPORTS FIFA 18

EA SPORTS FIFA ist mehr als ein Spiel: Es ermöglicht neue Karrieremöglichkeiten, verhilft Songs zum Durchbruch und erschafft völlig neuartige Fußballclubs. EA SPORTS FIFA 18 ist ab sofort für PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch™, PlayStation®3 und Xbox 360 erhältlich*. Die neuen Features, wie die Real-Player-Motion-Technologie, überarbeitete Dribblings, Spielerpersönlichkeiten und Dramatische Momente, sorgen für ein realistisches und authentisches Spielgefühl auf dem virtuellen Rasen von EA SPORTS FIFA 18. Mit den neuen FUT ICONS, den größten Fußball-Legenden aller Zeiten, bietet das Spiel außerdem ein umfangreiches Ultimate Team-Erlebnis, das mit drei individuellen Versionen pro Ikone die schillernden Karrieren von Größen wie Matthäus, Pelé oder Diego Maradona widerspiegelt. Im zweiten Kapitel von The Journey, dem Story-Modus der FIFA-Reihe, können die Spieler mit Alex Hunter den internationalen Spitzenfußball erobern. Darüber hinaus enthält FIFA 18 zum ersten Mal in der FIFA-Geschichte auch sämtliche Vereine der 3. Liga sowie den traditionsreichen DFB-Pokal.

# Need for Speed Payback

Need for Speed Payback bietet Spielern ein packendes Rennerlebnis mit umfassenden Tuningoptionen, einer vielfältigen offenen Welt und actiongeladenen Blockbuster-Momenten, wie sie in der Spielereihe noch nie zuvor zu sehen waren. In Need for Speed Payback dreht sich alles um Autos und vielfältige Tuningmöglichkeiten. Insbesondere die schrottreifen Fahrzeuge im Spiel, die überall in der Welt gefunden werden, können anschließend zum absoluten Traumwagen aufgebaut werden. Fünf unterschiedliche Wagenklassen bieten den Spielern dabei zahllose Möglichkeiten, ihr Auto speziell zu tunen, um ihre Kontrahenten in Racer-, Offroad-, Drift-, Drag- oder Runner-Missionen abzuhängen.

# Die Sims 4

In Die Sims 4 Hunde & Katzen können Spieler mit einzigartigen Features ein perfektes Haustier mit einer ganz eigenen Persönlichkeit erstellen und neuen Aktivitäten in der zauberhaften Küstenstadt Brindleton Bay entdecken. Das von Maxis in Zusammenarbeit mit dem Team von Blind Squirrel Games entwickelte Die Sims 4 bietet Konsolenspielern die gleiche emotionale Tiefe und das gleiche einzigartige Gameplay wie das PC-basierte Spiel sowie eine Menge zusätzlicher Inhalte, wie zum Beispiel Pools, neue Karrieren und die Lebensphase Kleinkind, die dem PC-Spiel erst später hinzugefügt wurden. Spieler können ihre Sims bequem vom Sofa aus erstellen und steuern und dabei Frisuren auswählen, Lebensziele verfolgen und für unterhaltsame Momente im Leben ihrer Sims sorgen.

