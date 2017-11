Ex-Coach rechnet mit Tennis-Legende Becker ab

Schönborn holte den damals Zehnjährigen in den Förderkader des Deutschen Tennis Bundes. Becker soll in der Vergangenheit aber immer wieder geäußert haben, dass er damals nicht genügend gefördert worden war. Was Schönborn gar nicht gefiel: "Und nun erlaubst du Dir, öffentlich zu behaupten, dass du in deiner Jugendzeit keine Unterstützung, kein Training hattest? Wodurch bist Du dann mit 17 Jahren Wimbledonsieger geworden? Hat der liebe Gott Dich von heute auf morgen gesegnet?"