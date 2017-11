Zwei Tote bei Auffahrunfall auf Nordostautobahn

Ein Auffahrunfall hat in der Nacht auf Freitag auf der Nordostautobahn (A6) im Burgenland zwei Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Landespolizeidirektion krachte bei Kittsee im Bezirk Neusiedl am See ein Klein-Lkw ins Heck eines am Pannenstreifen abgestellten Kühltransporters. Die beiden Männer, die mit dem Klein-Lkw unterwegs waren, kamen dabei ums Leben.