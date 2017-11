Dreiste Erpressung mit schlüpfrigem Nacktvideo

In eine fiese Sex-Falle tappte am Mittwoch ein Innsbrucker (22): Der junge Mann glaubte, in einem Internet-Chat mit einer nackten Frau verbunden zu sein und ließ sich dazu überreden, ein schlüpfriges Video von sich zu machen. Die virtuelle Sex-Partnerin entpuppte sich dann aber als Mann - ein Erpressungs-Versuch folgte.