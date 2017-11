„Service-Wüste“ ärgert die Pendler

Bahn fahren und Nerven sparen - so zumindest die Theorie. Denn für viele Pendler beginnen die Strapazen schon auf den Stationen. So kritisieren Betroffene in Korneuburg, dass es zu wenige Ticket-Automaten gibt. Und auch der Schalter blieb zuletzt tagelang unbesetzt. In Tulln ist indes ein Aufzug schon seit Wochen defekt.