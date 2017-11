Uma Thurman: „Weinstein verdient keine Kugel!“

Zu den Worten stellte die Schauspielerin ein Bild online, das sie mit zorniger Miene in "Kill Bill" zeigt. In dem Film spielte Thurman eine Frau, die den Mann verfolgt, der ihr großes Leid angetan hat. "Ich fühle, dass es wichtig ist, sich Zeit zu lassen, fair und genau zu sein, also ... happy Thanksgiving an alle!", schreibt die Aktrice weiter - und setzt in einer Klammer diese wütenden Worte an: "Außer für Harvey Weinstein und alle deine bösen Mitverschwörer - ich bin froh, dass es langsam geht, du verdienst keine Kugel!" Ihr Posting schließt Thurman mit einem Appell an ihre Fans: "Bleibt dran, Uma Thurman!"