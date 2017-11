ÖFB-Frauen: „Sieg hätte höher ausfallen müssen“

"Der Sieg hätte aufgrund unserer Torchancen durchaus höher ausfallen müssen. Der Gegner hat nicht versucht nach vorne zu spielen. In der ersten Hälfte waren wir gut im Rhythmus, in der zweiten haben wir uns schwergetan. Wenn wir in der zweiten Hälfte die Spannung gehalten hätten, hätten sich Räume ergeben", erklärte Trainer Dominik Thalhammer in einer ersten Stellungnahme nach dem Spiel.

Verpatzte Standards

Die Partie verlief mehr als einseitig. Während die ÖFB-Spielerinnen von Beginn weg viel Druck machten, brachte Israel nur dreimal den Ball in den österreichischen Strafraum. Verena Aschauer, Nicole Billa, Nina Burger und Sarah Zadrazil ließen weitere Chance liegen und so blieb es schlussendlich beim 2:0. Besonders ärgerte sich Dominik Thalhammer über die Standardsituationen: "Wir haben viele Eckbälle schlecht ausgeführt, das darf nicht passieren."