Ludwig warnt: „Müssen Sorgen der Wiener verstehen“

Die Entwicklung Wiens gehe den Weg verschiedener Geschwindigkeiten. Von der positiven Entwicklung der Stadt "müssen alle profitieren können". "Da darf nichts weiter auseinanderdriften. Es ist an der Zeit, dass wir neue Brücken bauen zwischen den Bezirken und Stadtvierteln", so Ludwig. "Mein zentrales Anliegen ist es, eine weitere Spaltung der Gesellschaft und damit auch Wiens, wie sie von den Rechten in unserem Land betrieben wird, zu verhindern."

"Bringen wir Wien in Einklang"

Man dürfe nicht die Augen vor den Problemen und Sorgen der Wiener verschließen. "Bringen wir unser Wien (wieder) in Einklang. Gesellschaftlich, sozial und politisch. Packen wir dort an, wo den Menschen der Alltag schmerzt. Und spannen wir ein neues Netz der Sicherheit." Bei allen Veränderungen und allen Herausforderungen müsse die SPÖ "darauf schauen, dass die Bevölkerung diese Wege mitgehen kann und mitgehen will".