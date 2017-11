Red Bull Salzburg „tanzt“ ins EL-Sechzehntelfinale

Red Bull Salzburg steht im Sechzehntelfinale der Europa League! Der österreichische Double-Gewinner feierte am Donnerstag gegen Vitoria Guimaraes einen 3:0-Heimsieg und ist damit schon vor dem letzten Spiel in Gruppe I in zwei Wochen bei Olympique Marseille Gruppensieger, weil die Franzosen auswärts gegen Konyaspor nur ein 1:1 erreichten. Die Treffer für die seit 16 Bewerbspartien ungeschlagenen Salzburger, die zum fünften Mal den Aufstieg aus der Gruppenphase schafften, erzielten Munas Dabbur (26.), Andreas Ulmer (45.+1) und Hwang Hee-chan (67.).