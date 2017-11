Vergewaltigung! Neun Jahre Haft für Ex-Superstar

Im Jänner 2013 soll Robinho, damals beim AC Milan unter Vertrag, in einer In-Disco in der Stadt eine damals 22-jährige Albanerin vergewaltigt haben. Insgesamt fünf Männer sollen an der Vergewaltigung beteiligt gewesen sein, berichtet die "Gazzetta dello Sport".

Robinho bestreitet die Vorwürfe, erkann Berufung einlegen. Ein Auslieferungsverfahren würde erst nach einem Urteil der letzten Instanz eingeleitet werden. Bereits im Frühling war Robinho von einer anderen Frau der Vergewaltigung bezichtigt worden. Diese Anklage wurde aber wieder fallengelassen.

Super-Dribbler

Robinho, inzwischen 34 Jahre alt, galt Anfang der 00er-Jahre als riesiges Talent, bestach mit sensationellen Dribblings und Tricks. Folgerichtig wurde er 2005 von Real Madrid unter Vertrag genommen, wechselte von dort 2008 zu Manchester City und 2010 via FC Santos zum AC Milan. Die ganz großen Titel blieben Robinho verwehrt - weder Weltmeister noch Champions-League-Sieger darf er sich nennen. Seit 2016 steht er Atletico Mineiro in seiner Heimat Brasilian unter Vertrag. Wie es nach der Verurteilung mit ihm weitergeht, ist derzeit noch offen.