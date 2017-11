Familie von Ex-Barca-Boss hat nichts mehr zu essen

Gegen Rosell ermittelt die spanische Justiz auch in einem Verfahren gegen Barcelona-Star Neymar (oben mit Rosell). In dem Fall geht es um Betrug beim Wechsel des Brasilianers vom FC Santos nach Barcelona im Sommer 2013 für kolportierte 50 Millionen Euro. Barcelona verkaufte ihn dann für 200 Millionen an PSG, da war aber Rosell nicht mehr mit von der Partie.

Seit einem halben Jahr in U-Haft

Rosell sitzt seit dem 23. Mai in Untersuchungshaft. Zwei Tage später wurde er ins Gefängnis Soto del Real transportiert, weil die Richter Angst hatten, dass Rosell flüchtet oder Beweise vernichtet. Seither versuchte der Anwalt dreimal zu erreichen, dass Rosell auf freien Fuß gesetzt wird, doch die Anträge wurden abgewiesen.