Ex-Sturm-Kicker soll Stögers neuer Chef werden

Heldt soll damit die Nachfolge von Jörg Schmadtke antreten. Dieser war im Oktober entlassen worden. Und jetzt sucht der FC einen international vernetzten Manager, der sein Geschäft versteht - und dürfte deutschen Medienberichten zufolge in Horst Heldt fündig geworden sein.

Emotionale Nähe

Dazu hegt der nunmehr 47-Jährige eine durchaus emotionale Nähe zum Klub, begann er seine Profi-Karriere Anfang der 90er-Jahre doch beim FC. Außerdem arbeitete Heldt 2006 beim VfB Stuttgart mit dem heutigen Köln-Geschäftsführer Alexander Wehrle zusammen.

Krise hält an

Bei Köln würde Heldt freilich denkbar schwierige Voraussetzungen vorfinden. Nach zwölf Runden halten die "Geißböcke" erst bei läppischen zwei Punkten und liegt folgerichtig am letzten Tabellenplatz. An Trainer Peter Stöger wird derzeit - zumindest offiziell - trotzdem nicht gezweifelt. Er genießt bei den Klubbossen Vertrauen. Hoffentlich auch beim (vermutlich) neuen Sportchef Horst Heldt ...