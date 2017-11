Hunde halten Polizei auf Trab

Die beiden entzückenden, aber schreckhaften Hündinnen wurden vor Jahren aus einer Tötungsstation gerettet. "Wir haben viel mit ihnen gearbeitet. Aber die Ängstlichkeit ist geblieben", sorgt sich ihre Besitzerin.

"Wolfi" und "Celi" hatten sich durch einen lauten Knall am 16. November in Tschachoritsch bei Köttmansdorf so erschreckt, dass sie in Panik davongelaufen sind. Seitdem lassen sie sich nicht einfangen. Vor zwei Tagen musste die Polizei auf die Süduferstraße am Wörthersee ausrücken, weil die Hunde immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen sind.

Am Donnerstag wurden die Hunde um 6 Uhr früh auf der Autobahn bei Wernberg gesichtet. Auch dort ist die Polizei zu Hilfe geeilt, konnte die Vierbeiner aber nur vertreiben. "Ich möchte mich für die Hilfsbereitschaft der Polizei bedanken. Ich mache mir große Sorgen. Ich habe auch schon die Pettrailer um Hilfe gebeten. Vielleicht können wir eine Futterspur legen und sie so anlocken", hofft das Frauchen auf ein Happy End.

Die Hunde tragen Lederhalsbänder und Hundemarken der Gemeinde Magdalensberg. Hinweise und Sichtungen bitte an die Telefonnummer 0677/61401249 und 0650/888 96 50.

von Claudia Fischer, "Kärntner Krone"